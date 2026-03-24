Asırlık El Sanatı Yaşatılıyor

Kahramanmaraş, köklü kültürü ve geleneksel el sanatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yüzyıllardır ustadan çırağa aktarılan oyma sandık geleneği, bugün de şehrin önemli değerleri arasında yer alıyor.

Ceviz ağacının ustalıkla işlenmesiyle ortaya çıkan Maraş sandıkları, geçmişte çeyizlerin vazgeçilmez parçaları arasında bulunuyordu.

Sandıklar Yeniden İlgi Görüyor

Geleneksel sandıklar, günümüzde yalnızca nostaljik bir eşya olmanın ötesine geçerek dekoratif ve işlevsel bir ürün haline geldi.

Modern yaşam alanlarında da tercih edilen bu özel ürünler, geçmiş ile günümüzü bir araya getiriyor.

Semerciler Çarşısı’nda Üretim Sürüyor

Şehrin tarihi noktalarından biri olan Semerciler Çarşısı’nda faaliyet gösteren ustalar, bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.

El emeğiyle hazırlanan sandıklar, ince işçilikleri ve özgün tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

“Gizli Sandık” Büyük İlgi Görüyor

Üretilen sandıklar arasında en dikkat çeken model ise “gizli sandık” olarak öne çıkıyor.

Bu özel tasarım, 9 farklı hamleyle açılabiliyor ve doğru sıralama bilinmeden açılması mümkün olmuyor.

Ustalık ve sabır gerektiren bu sandıklar, kullanıcılarına adeta bir bulmaca deneyimi sunuyor.

Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Maraş sandıkları, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kentin kültürel kimliğini yansıtan bu el emeği ürünler, Kahramanmaraş’ın tanıtımına da önemli katkı sağlıyor.