UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk müsabakalarının heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız ile Marco Rossi’nin çalıştırdığı Macaristan, karşı karşıya geldi.
Slovak hakem Ivan Kruzliak’ın düdük çaldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede kazanan Türkiye oldu.
Milliler, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
ORKUN, GOLÜ BULDU
Milliler 9. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti.
MACARİSTAN BERABERLİĞİ YAKALADI
Macaristan 25. dakikada Schafer ile beraberliği yakaladı. İlk devre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
SAHNEYE KEREM ÇIKTI
69. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu sağ omzuyla dokunduğu topu ağlarla buluşturdu. İki golün de asisti Oğuz Aydın'dan geldi.
İRFAN CAN SKORU BELİRLEDİ
72. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, Kerem'in asistinde şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.
İRFAN CAN SKORU BELİRLEDİ
72. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, Kerem'in asistinde şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.