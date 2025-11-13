A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda son viraja girerken, önemli iki maç için tarih, saat ve yayın kanalı belli oldu. Futbolseverler için kaçırılmayacak bir dönem başlıyor.

Türkiye – Bulgaristan Tarih: 15 Kasım 2025 Cumartesi Saat: 20.00 TSİ Yayın kanalı: Şifresiz olarak TV8 ve dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayımlanacak. Not: Mücadele Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

İspanya – Türkiye Tarih: 18 Kasım 2025 Salı Saat: 22.45 TSİ Yayın kanalı: Yine TV8 ve Exxen üzerinden izlenebilecek. A Milli Takımı 2026 Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı İçeriği Görüntüle Not: Sevilla’da La Cartuja Stadı’nda gerçekleştirilecek.



Bulgaristan ve İspanya ile yapacağımız karşılaşmalar Neden önemli?

Bu son iki grup maçında alınacak sonuçlar, A Milli Takım’ın grupta doğrudan katılım ya da play‑off yoluyla ilerleme şansını doğrudan etkileyecek. Taraftarlar, stadlarda ve ekran başında kilometrelerce uzaktan ülkenin birliği ve futbol coşkusunu yaşayacak.