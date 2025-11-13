A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda son viraja girerken, önemli iki maç için tarih, saat ve yayın kanalı belli oldu. Futbolseverler için kaçırılmayacak bir dönem başlıyor.
Türkiye – Bulgaristan
Tarih: 15 Kasım 2025 Cumartesi
Saat: 20.00 TSİ
Yayın kanalı: Şifresiz olarak TV8 ve dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayımlanacak.
Not: Mücadele Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.
İspanya – Türkiye
Tarih: 18 Kasım 2025 Salı
Saat: 22.45 TSİ
Yayın kanalı: Yine TV8 ve Exxen üzerinden izlenebilecek.
Not: Sevilla’da La Cartuja Stadı’nda gerçekleştirilecek.
Bulgaristan ve İspanya ile yapacağımız karşılaşmalar Neden önemli?
Bu son iki grup maçında alınacak sonuçlar, A Milli Takım’ın grupta doğrudan katılım ya da play‑off yoluyla ilerleme şansını doğrudan etkileyecek. Taraftarlar, stadlarda ve ekran başında kilometrelerce uzaktan ülkenin birliği ve futbol coşkusunu yaşayacak.