A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda son viraja girerken, önemli iki maç için tarih, saat ve yayın kanalı belli oldu. Futbolseverler için kaçırılmayacak bir dönem başlıyor.

  • Türkiye – Bulgaristan

    • Tarih: 15 Kasım 2025 Cumartesi

    • Saat: 20.00 TSİ

    • Yayın kanalı: Şifresiz olarak TV8 ve dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayımlanacak.

    • Not: Mücadele Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

  • İspanya – Türkiye

Bulgaristan ve İspanya ile yapacağımız karşılaşmalar Neden önemli?
Bu son iki grup maçında alınacak sonuçlar, A Milli Takım’ın grupta doğrudan katılım ya da play‑off yoluyla ilerleme şansını doğrudan etkileyecek. Taraftarlar, stadlarda ve ekran başında kilometrelerce uzaktan ülkenin birliği ve futbol coşkusunu yaşayacak.

Kaynak: AA