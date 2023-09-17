A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, hazırlık karşılaşmasında ise Japonya'ya 4-2 yenilmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine A Milli Futbol Takımı'nda yeni bir karar alındı. 60 yaşındaki teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı.

TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.