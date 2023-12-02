24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

EURO 2024`ün kura çekimi Almanya`nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu`ndan yapıldı. Futbol dünyasının önde gelen isimleri tarihi gecede bir araya geldi.

Organizasyona ikinci torbadan katılan Türkiye`nin rakipleri belli oldu. Ay yıldızlılar F grubunda Portekiz, Çekya, takımları ile eşleşti. Bu büyük heyecan TRT ekranlarından izleyici ile buluşacak.

Kuralara, 21 takım katıldı. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

A Grubu: Almanya (ev sahibi), İskoçya, Macaristan, İsviçre.

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk.

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere.

D Grubu: A yolu play-off galibi (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya), Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

F Grubu: Türkiye, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg), Portekiz, Çekya