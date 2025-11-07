A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacağı maçlar öncesinde aday kadrosunu açıkladı. Kadroda son dönemde yaşanan tartışmaların ardından bazı isimler yer almazken, bazı oyuncular yeniden kadroya davet edildi.

Kaleci Berke Özer’in bir önceki maçlarda kamptan ayrılması sonrası yaşanan kriz nedeniyle milli takım kadrosunda yer almadığı görüldü. Sakatlığı bulunan Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun da aday kadroya dahil edilmedi.

Milli takım kadrosunda yeniden yer alan isimler arasında Kaan Ayhan, Emirhan Topçu ve Yusuf Sarı bulunuyor.

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Elemeleri Aday Kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı

Türkiye, Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı kritik maçlar öncesinde bu kadro ile sahaya çıkacak ve Dünya Kupası yolunda puan mücadelesi verecek.