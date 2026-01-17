TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Adanaspor ile Kırklarelispor kozlarını paylaşacak. Mücadele 18 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak.
Adanaspor son maçında Isparta 32 Spor’a 7-0 mağlup olurken, Kırklarelispor ise Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Canlı Yayın Bilgileri
Adanaspor – Kırklarelispor mücadelesi, Sıfır TV’nin YouTube kanalı üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Maç Bilgileri
-
Tarih: 18 Ocak 2026 Pazar
-
Saat: 15.00
-
Lig: TFF 2. Lig
-
Yayın: Sıfır TV (YouTube)
-
Yayın Durumu: Şifresiz