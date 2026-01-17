TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Adanaspor ile Kırklarelispor kozlarını paylaşacak. Mücadele 18 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak.

Adanaspor son maçında Isparta 32 Spor’a 7-0 mağlup olurken, Kırklarelispor ise Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Canlı Yayın Bilgileri

Adanaspor – Kırklarelispor mücadelesi, Sıfır TV’nin YouTube kanalı üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Maç Bilgileri

  • Tarih: 18 Ocak 2026 Pazar

  • Saat: 15.00

  • Lig: TFF 2. Lig

  • Yayın: Sıfır TV (YouTube)

  • Yayın Durumu: Şifresiz