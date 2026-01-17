Trendyol Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı resmen başlıyor. Futbolseverlerin “Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?” soruları yanıt bulurken, özellikle Galatasaray’ın sahasında oynayacağı mücadele günün en çok konuşulan karşılaşmaları arasında yer alıyor.

17 Ocak 2026 Cumartesi Maç Programı

Süper Lig

17.00 – Başakşehir FK – Fatih Karagümrük

📺 beIN SPORTS 1

20.00 – Galatasaray – Gaziantep FK

📺 beIN SPORTS 1

📍 RAMS Park

1. Lig

13.30 – Hatayspor – Manisa FK

📺 TRT Tabii Spor 6

13.30 – Bandırmaspor – Pendikspor

📺 TRT Spor

19.00 – Esenler Erokspor – Van Spor FK

📺 TRT Spor

Süper Lig’de ikinci yarının başlamasıyla birlikte zirve ve alt sıralardaki mücadele daha da kızışacak. Galatasaray’ın Gaziantep FK karşısında alacağı sonuç, şampiyonluk yarışında önemli bir viraj olarak görülüyor. 1. Lig’de ise play-off ve zirve hattını yakından ilgilendiren maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.