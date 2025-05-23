Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'in hayatı, beyazperdeye aktarılıyor. Projenin yapımcılığını BKM üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Çağan Irmak oturuyor. Film, hem sinema dünyasında büyük iz bırakan Adile Naşit'in hayat hikâyesini hem de dönemin atmosferini yeniden izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Kemal Sunal’ı Canlandıracak İsim Belli Oldu

Filmde, Adile Naşit’in sinema yolculuğunda önemli bir yeri olan Kemal Sunal karakterine hayat verecek oyuncu da açıklandı. Güldür Güldür Show’da “Ozan” karakteriyle tanınan Berkay Tulumbacı, unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ı canlandıracak. Bu önemli rol ile Tulumbacı, Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusunu beyazperdede yeniden canlandırarak büyük bir sorumluluk üstlenecek.

Adile Naşit’i Meltem Kaptan Canlandıracak

Adile Naşit’e hayat verecek isim ise Meltem Kaptan oldu. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü kazanan başarılı oyuncu, bu biyografik yapımda efsane oyuncunun duygusal, eğlenceli ve dokunaklı yönlerini izleyiciyle buluşturacak.

Yeşilçam Ruhu Yeniden Canlanıyor

Adile Naşit ve Kemal Sunal gibi Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularını bir araya getirecek olan bu yapım, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Filmin hem nostaljik bir atmosfer sunması hem de usta oyunculara saygı duruşu niteliğinde olması bekleniyor.