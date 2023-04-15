Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda zarar gören araçları, afetzede ustalar tamir ediyor.
Depremlerin ardından hasar gören dükkanlarını tadilattan geçiren sanayi esnafı, yeniden kepenk açarak çalışmaya başladı.
Hasar gören araçlarının tamirini yaptırmak isteyen vatandaşlar, Küçük Sanayi Sitesi'ne geliyor. Az ve orta hasarlı araçları, depremin yaralarını sarmak için çalışan ustalar onarıyor.
Kaporta ustası Samet Tekçe, depremin yaralarının sarılmasına destek olmak için iş başı yaptıklarını söyledi.