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Kaporta ustası Samet Tekçe , depremin yaralarının sarılmasına destek olmak için iş başı yaptıklarını söyledi.

Hasar gören araçlarının tamirini yaptırmak isteyen vatandaşlar, Küçük Sanayi Sitesi'ne geliyor. Az ve orta hasarlı araçl arı, depremin yaralarını sarmak için çalışan ustalar onarıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda zarar gören araçları, afetzede usta lar tamir ediyor. Depremlerin ardından hasar gören dükkanlarını tadilattan geçiren sanayi esnafı, yeniden kepenk açarak çalışmaya başladı.

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