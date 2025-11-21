Alimpınar Mahallesi sınırları içinde Karayolları üzerinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan 46 FS 204 plakalı aracın sürücüsü, ekipler tarafından kısa sürede tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan işlemde sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde toplam 48.559 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği tehlikeli hareket nedeniyle olayla ilgili Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı. Söz konusu fiilin yalnızca bir trafik ihlali değil, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru taşıdığı belirtildi.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini tehdit eden her türlü davranışa karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.