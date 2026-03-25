Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, park halindeki 4 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, 46 ANR 645 plakalı otomobil, Afşinbey Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün virajı alamaması sonucu yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların birbirine vurması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte bölgede aksayan trafik kısa sürede normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.