Olay, Yamaçtepe Mahallesi 93001 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 46 AIT 607 plakalı otomobil, Gerçek Optik önünde park halindeyken geri geri manevra yaparak yola çıkmak istedi.

Bu sırada, Megapoint Hastanesi yönünden doğu istikametine seyir halinde olan E.İ.A. yönetimindeki 46 AFY 152 plakalı araç, yola çıkan otomobile sağ ön kısmından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 46 ADD 036 plakalı otomobile de çarparak durabildi.

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.B. ve yolcu M.H. ve diğer aracın sürücüsü E.İ. A olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda ağır maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.