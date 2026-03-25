Yağışların ardından doğal ortamda yetişen istiridye mantarı, hem lezzeti hem de doğallığıyla vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Pazarlarda ve yol kenarlarında satışa sunulan mantar, sezonun son günlerinde yoğun talep görüyor.

Üreticiler, kısa süren hasat döneminin sonuna yaklaşıldığını belirterek, vatandaşların bu ürüne gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Sezonun bitmesiyle birlikte istiridye mantarının doğada bulunmasının zorlaşacağı belirtiliyor.

Kahramanmaraş’ın doğal zenginlikleri arasında yer alan istiridye mantarı, doğadan sofralara uzanan yolculuğuyla bölge halkının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almayı sürdürüyor