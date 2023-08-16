Depremlerin ardından Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent ve Fidanlık Konteyner Kent'teki 1176 konteynerin tamamına AFAD ve Afşin Kaymakamlığı koordinesinde klima takıldı.

Depremzede 75 yaşındaki Bilal Çetinkaya, depremlerin ardından evlerinin hasar aldığını ardından konteyner kente yerleştirildiklerini söyledi.

Meliha Çetinkaya da klima takılmadan önce vantilatör dağıtıldığını ancak yine de rahat edemediklerini belirterek, şu anda çok rahatladıklarını ve emeği geçenlere dua ettiklerini söyledi.

68 yaşındaki Hatice Tatar da depremde evlerinin yıkıldığını ve enkaz altında kaldığını anlatTI.