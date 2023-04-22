Parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Dr. Veli Böke, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Koray Kıraç, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, ilçe teşkilatı, partililer ile mahalle muhtarları katıldı.

İlk olarak konuşma yapan AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Ramazan Bayramı birlik ve beraberliğinin tüm Türkiye’de olduğu gibi Afşin’de de yaşandığını söyledi.

Partililer ve mahalle muhtarlarının bayramını kutlayan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, “ Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtulan depremzedelerimize acil şifa diliyorum.” diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Dr. Veli Böke, “AK Parti olarak uzun zamandır 2023 genel seçimlerine hazırlanıyoruz. Kahramanmaraş’ta 8-0 tamamlayacağız. İnşallah Koray Kıraç’ı meclise göndereceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Koray Kıraç, 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.