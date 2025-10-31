AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kadın Girişimciler Buluşması"nda kadınların her zaman yanında, arkasında olduklarını belirterek, "Tüm politikalarımızla birlikte 23 yıllık iktidarımız boyunca çalışan, üreten kadınlara desteklerimizi hep artırmak için çalıştık." dedi.



6 Şubat 2023'teki depremler sırasında dayanışmanın, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunu Kahramanmaraş'ta gördüğünü ve zor günlerin ardından bugün Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalktığını görmenin sevincini yaşadığını ifade etti. Ailelerin güçlü olmasını çok önemsediklerine işaret eden Kaya,

"Toplumun temel taşı aile. Eğer her birimizin ailesi güçlüyse bu toplum değerleriyle geleceğe güçlü bir şekilde yol alır diye düşünüyoruz. Üreten kadın, ailesini güçlendiren kadın, ailesini güçlü bir şekilde ayakta tutan kadın, toplumu ayakta tutan, güçlendiren kadın. Kadınlarımızın her zaman yanındayız, arkasındayız. Tüm politikalarımızla birlikte 23 yıllık iktidarımız boyunca çalışan, üreten kadınlara desteklerimizi hep artırmak için çalıştık." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası hayatın normale dönmeye başladığını, daha farklı yatırımlarla şehrin büyütülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Köksal, tüm bunlarla birlikte çalışan ve üreten kadınlara da destek sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in eşi İlknur Görgel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve ilgililer katıldı.