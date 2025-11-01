Ziyaretler kapsamında, Genel Başkan Yardımcısı Kaya, yoğun programı çerçevesinde şehit ailelerini ve gazileri yalnız bırakmadı. İlk olarak şehit Haşim Yenigül'ün ailesini ziyaret eden Kaya, eşi Leyla Yenigül ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” mektubunu teslim etti.

Ziyaret sırasında Kaya, şehidin hatırasına saygılarını iletirken, ailenin acısını paylaşmanın ve devletin şehit yakınlarına olan desteğini göstermek adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

Ardından Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Romanya’da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcu İbrahim Bera Kıvrak’ın ailesini ziyaret etti. Bu ziyarette, genç sporcunun başarıları üzerinde durularak, hem ailesi hem de genç sporcular için ilham verici bir sohbet gerçekleştirildi.

Ziyaret programı, 28 Ekim’de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cafer Sevinç’in ailesiyle yapılan görüşmeyle devam etti. Kaya ve beraberindekiler, Hatice ve Ersoy Sevinç’e taziyelerini iletti. Ziyarette, gazinin hayatı boyunca gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklar anılırken, aileye devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı.