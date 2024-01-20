Uzun Yıllar Ak Parti Kadrolarında Birçok Başarılı Görevde Bulunurken Kent Siyasetinin Sevilen Genç Ve Aktif İsimlerinden Biri Olan Kahraman Şehrin Yiğit Evladı Fırat Görgel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tensipleriyle Ak Parti’den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Oldu.

Haberi Alan Vatandaşlar İse Kentte Büyük Bir Heyecan Oluştururken Bugün İse Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Başkan Adayı Görgel Ve Vatandaşlar Bir Araya Geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fırat Görgel Kendisini Bekleyen Kalabalığa Seslenerek 31 Mart Seçimlerine Hazır Olduklarını Söyledi.