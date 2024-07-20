Toplantıya AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, il ve ilçe teşkilat üyeleri ile partililer yoğun ilgi gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan yaparak, parti teşkilatının özverili çalışmalarıyla elde edilen başarılara vurgu yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulunarak AK Parti hükümetinin yürüttüğü projeler ve reformlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı, partililerin soru ve görüşlerini dile getirdiği serbest kürsü bölümüyle sona erdi.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat üyeleri arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak hedeflere ulaşmak için önemli bir platform oldu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt