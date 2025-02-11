Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, “Sönmez Bu Ocak” temasıyla düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında, Uzunoluk Caddesi’nde Kahramanmaraş’ın kurtuluş destanında önemli bir yeri olan Sütçü İmam Olayı’nın temsili canlandırması gerçekleştirildi.

Burada Aksu Haber’e özel açıklamalar da bulunan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Muhammed Burak Gül şunları söyledi.

“Kurtuluş mücadelesinde destan yazan Kahramanmaraşʼımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 12 Şubat 1920, yalnızca bir kentin değil, bir milletin bağımsızlık ateşini yaktığı, kahramanlık ve fedakârlığın en büyük örneklerinden biri olarak tarihe kazındığı gündür. Vatanı, bayrağı ve hürriyeti uğruna canını siper eden ecdadımızın mirasını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur.’’ dedi