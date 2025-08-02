AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, geniş katılımla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya; AK Parti İl Koordinatörü ve Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, önceki dönem milletvekilleri, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, istişare ve değerlendirme bölümleriyle devam etti.

Katılımcılar, sahada yürütülen çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ve yerel yönetim hizmetleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

İl Danışma Meclisi'nin sonunda yapılan değerlendirmelerde, AK Parti teşkilatlarının sahadaki aktif rolüne ve uyumlu çalışmalara dikkat çekildi.

Katılımcılar, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ederek Kahramanmaraş’ın gelişimine katkı sunma hedeflerini yineledi.