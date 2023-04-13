Ak Parti İl Başkanlığında Düzenlenen İstişare Ve Değerlendirme Toplantısında Bir Konuşma Yapan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Konuşmasının Başında Kendisini Tanıtarak Bu Kadroda Yer Almaktan Gurur Duyduğunu Söyledi.

Ardından Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Koray Kıraç Her Zaman Öncelikli Gündemin Deprem Olduğunu Belirterek “Birlikte Başaracağımıza İnancım Tamdır” Dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Hasan Gezginç De Kendisini Tanıtarak Yapılan Ve Yapılacak Olan Çalışmaların Hayırlara Vesile Olmasını Diledi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin İse 14 Mayıs Seçimlerinin Hem Türkiye Hem de Kahraman Kent İçin Çok Önemli Olduğunu Belirtti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Tuba Köksal Kendini Tanıtarak “Bu Uzun Süreci Birlikte Aşacağız” Dedi.

Konuşmasına Kendini Tanıtarak Başlayan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt İse Deprem Sonrası Bu Zorlu Süreci El Ele Vererek Hep Birlikte Aşacaklarını Dile Getirdi.

Toplantının Son Konuşmasını Yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici Deprem Sonrası Sürecini Hep Birlikte Atlatacaklarını İfade Ederek Şehir Adına Canla Başla Çalışacaklarının Altını Çizdi.