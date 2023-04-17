Tam kadro sahaya inen AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın her noktasında vatandaşlarla buluşan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda bugüne kadar yapılan yatırımların taçlandırılması için destek istedi.

Milletvekili adayı Şahin, gittiği her yerde halkın büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Alparslan Türkeş bulvarındaki seçim çalışmasında AK Parti'nin Türkiye'ye ve Kahramanmaraş’a yaptığı yatırımları anlattı.