28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Ziyaretine İlk Olarak Fevzi Paşa Mahalle Muhtarlığı İle Başladı.

Aday Gürbak Daha Sonra Sütçü İmam Türbesini Ziyaret Ederek Beraberindekilerle Dua Etti.

Ayrıca Aday Gürbak Uzun Oluk Caddesi Ve Boğazkesen Caddesi, Atatürk Meydanı, İsmet Paşa Mahallesindeki Esnaf Ve Vatandaşları Ziyaret Ederek Onlarla Sohbet Etti.

Daha Sonra Aday Gürbak Aliya İzzetbegoviç Parkı Doğu İstikameti, Sancaktar Halil Caddesi, Yunus Emre Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı Karamanlı Kavşağı, Ertuğrul Gazi Mahallesindeki Esnaf Ve Vatandaşlar İle Bir Araya Geldi.

Burada Esnaf Ve Vatandaşları Ziyaret Eden Aday Gürbak Onların Sorun Ve Taleplerini Dinleyerek 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Ziyaretler Sonunda Yaptığı Açıklamada Hep Birlikte Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Durmaksızın Çalıştıklarını Dile Getirdi.