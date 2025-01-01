Bir zamanlar tarım yapılan tarlalarda üretimle uğraşan ve mahallelerinde balıkçılık yapan kadınlarla buluşan Milletvekili Köksal, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında samimi sohbetler edildi, geçmişe dair anılar paylaşıldı.

Kadın balıkçıların tek tek taleplerini dinleyen ve çözüm için destek sözü veren Köksal, “Sizlerin emeği, hikâyeleriniz, bu bölgenin hafızasıdır. Sorunlarınızı yakından takip edeceğiz ve birlikte çözümler üreteceğiz” dedi.

Kadınlar, geçmişteki yaşamlarını ve balıkçılık yaparken karşılaştıkları zorlukları anlatırken, mahallelerine duyulan özlemi dile getirdiler.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden balıkçı kadınlar, Milletvekili Köksal’a teşekkür ettiler.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, bölgenin tarihine ve kültürüne ışık tutarken, kadın balıkçıların seslerinin duyulması adına önemli bir adım oldu.