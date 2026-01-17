Toplantıda konuşmacılar, AK Parti’nin Kahramanmaraş’ta “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda kararlı adımlarla yoluna devam edeceğini ifade ederken, teşkilat yapısının daha da güçlenerek sahada aktif çalışmalarını sürdüreceği mesajı verildi.

Programa; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ile çok sayıda ilçe başkanı, belediye başkanı ve teşkilat mensubu katıldı.

Teşkilat mensuplarının yoğun ilgisi ve coşkulu atmosferiyle gerçekleşen program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve birlik mesajlarının yinelenmesiyle sona erdi.