16 İlçeden Gençlerin Katılımıyla Gerçekleşti

Sakarya’nın 16 ilçesinden programa katılan gençler, siyasi süreçlere katılım, gençlik politikaları ve teşkilat çalışmaları hakkında bilgilendirildi. İlk kez oy kullanacak gençlerin sürece bilinçli, aktif ve sorumluluk alarak dahil edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Protokolden Yoğun Katılım

Programa, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Mahir Ünal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Tolunay Kutluay ile AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin katılım sağladı.

Konuşmalarda Gençliğin Rolü Öne Çıktı

Programda söz alan konuşmacılar, gençliğin Türkiye’nin yarınlarını inşa eden en güçlü unsur olduğuna dikkat çekti.

Gençlerin siyasette daha fazla söz sahibi olması, aktif katılım göstermesi ve sorumluluk üstlenmesinin hem demokrasi hem de ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yeni Seçmen Birimi Sahada Aktif Rol Üstlenecek

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Seçmen Birimi’nin, ilk kez oy kullanacak gençlerle birebir temas kurarak sahada aktif çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

İlk kez oy kullanacak gençleri bir araya getiren program, istişarelerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.