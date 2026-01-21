Yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Kahramanmaraş’ta karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde ise kuvvetli kar yağışı görülecek. Özellikle yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülürken, kar kalınlığının il merkezinde 10–20 santimetre, rakımı yüksek bölgelerde ise 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Kar yağışının güney ilçelerde il ve merkez çevresine göre daha yoğun, kuzey ilçelerde ise daha az yoğunlukta etkili olacağı belirtildi.

Yetkililer, beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönünde uyarı yapılırken, ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Meteorolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve resmi açıklamaların dikkate alınması istendi.