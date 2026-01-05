Kahramanmaraş İstiklalspor’a sezon başından bu yana verdiği desteklerle kulübün en güçlü paydaşlarından biri haline gelen AKDO Dondurma, kritik bir dönemde bir kez daha örnek bir adım attı. AKDO, İstiklalspor’a 10 milyon liralık yeni bir destek sağlayarak toplam katkısını 35 milyon liraya yükseltti.

Sezon başında stadyum isim sponsoru olarak yapılan anlaşmayla İstiklalspor’un Stadyumunun adını “AKDO Park” yapan AKDO Dondurma’nın sahibi hayırsever İş İnsanı Ahmet Davarcıoğlu, bu desteğin sadece bir sponsorluk değil, şehre duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Biz bu Kahraman şehrin evladıyız diyen Davarcıoğlu yaptığı açıklamada,

“Biz bu şehrin sokaklarında büyüdük. AKDO bu şehrin içinde doğmuş bir marka. Bugün ülkemize ve şehrimize, bu büyük şehrin insanlarının desteği ve güveniyle gururla hizmet ediyoruz. Kahramanmaraş ismi bizim gerçek markamız ve gururumuzdur. Şehrimizi temsil eden İstiklalspor’un başarısı hepimizin ortak başarısıdır. Yaptığımız destekler şehrimize olan borcumuzdur. Her zaman şehrimizin değerlerine sahip çıkmaya, şehrimizin insanına seve seve hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKDO’nun zamanlaması ve kapsamıyla dikkat çeken bu desteği, İstiklalspor camiasında büyük bir moral kaynağı oldu.