TFF 2. Lig’de mücadele eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, bu akşam kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, ligin güçlü ekiplerinden Menemen FK ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, bugün saat 19.00’da Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak. Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Takımda maç öncesi motivasyon yüksek. Teknik heyet ve oyuncular, Menemen karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor. Kahramanmaraşlı futbolseverler de sosyal medya üzerinden takımlarına destek mesajları gönderiyor.

Maç Programı

Rakip: Menemen FK

Konuk Takım: Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

Saat: 19.00

Stad: Menemen İlçe Stadı

Canlı Yayın

[CANLI YAYIN LİNKİ BURAYA EKLENECEK]a