Onikişubat Döngel İlk ve Ortaokulu, Afşin Kırmakaya İlk ve Ortaokulu ve Dulkadiroğlu Çınarlı İlk ve Ortaokulunda kurulan sınıflar; mefruşat, kitaplık ve zeka oyunları materyalleriyle tamamen donatıldı. Proje kapsamında ayrıca bazı okullara spor malzemeleri, masa tenisi masası, voleybol ve futbol topları gibi sportif araçlar da gönderildi.

Açılış törenine; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Bulut, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Seyithanoğlu, projenin 6 Şubat depremi sonrasında oluşan birlik ve dayanışma ruhunun bir yansıması olduğunu belirterek, katkı sunan bağışçılara ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Projeye destek verenler, bu anlamlı çalışmanın çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, projeyi memnuniyetle karşıladı.