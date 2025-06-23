Tüm Öğretmenlere Akran Zorbalığı Eğitimi
Bakanlık tarafından hazırlanan ve 23-27 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan mesleki çalışma programında, öğretmenlere akran zorbalığının tanımı, zorbalık türleri, nedenleri ve önleme yöntemleri detaylı şekilde aktarılıyor.
Öğretmenlere, program kapsamında şu başlıklarda eğitim verilecek:
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Akran İletişimi
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İletişimde Etkin Dinleme ve Empati
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Akran Zorbalığı
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Çatışma Çözme Becerileri
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Kendini İfade Etme Becerileri
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İletişimde Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı
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Konu Başlıklarıyla İlgili Örnek Uygulamalar
Ayrıca öğretmenlere, akran zorbalığının okul ortamında nasıl tespit edileceği ve önlenebileceği konusunda bilgilendirici video içerikleri de sunuluyor.
6 Milyondan Fazla Öğrenciye Ulaşıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılında yayımladığı Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi ile tüm eğitim kademelerinde şiddetin ve zorbalığın önlenmesine yönelik çalışmalarını hızlandırmıştı.
Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında şimdiye kadar:
- 6 milyon 393 bin 853 öğrenciye,
- 60 bin 605 öğretmene,
- 338 bin 590 veliye,
akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verildi.
Zorbalığın Nedenleri ve Çözüm Odaklı Yaklaşımlar
Bakanlık ayrıca zorbalığa neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması için öğrencilerle;
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Duygu düzenleme,
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Çatışma çözme becerileri,
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Öfke kontrolü,
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İletişim,
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Yaşam becerileri geliştirme,
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Olumlu davranış kazandırma,
gibi alanlarda sistemli çalışmalar yürütüyor.
Uzmanlar, bu eğitimlerin hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmasına katkı sağlayacağını vurguluyor.