Tüm Öğretmenlere Akran Zorbalığı Eğitimi

Bakanlık tarafından hazırlanan ve 23-27 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan mesleki çalışma programında, öğretmenlere akran zorbalığının tanımı, zorbalık türleri, nedenleri ve önleme yöntemleri detaylı şekilde aktarılıyor.

Öğretmenlere, program kapsamında şu başlıklarda eğitim verilecek:

Akran İletişimi

İletişimde Etkin Dinleme ve Empati Üniversitelerde Devrim Gibi Karar: YÖK, 2025 İçin Geleceğin Bölümlerini Açıkladı! İçeriği Görüntüle

Akran Zorbalığı

Çatışma Çözme Becerileri

Kendini İfade Etme Becerileri

İletişimde Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı

Konu Başlıklarıyla İlgili Örnek Uygulamalar

Ayrıca öğretmenlere, akran zorbalığının okul ortamında nasıl tespit edileceği ve önlenebileceği konusunda bilgilendirici video içerikleri de sunuluyor.

6 Milyondan Fazla Öğrenciye Ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılında yayımladığı Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi ile tüm eğitim kademelerinde şiddetin ve zorbalığın önlenmesine yönelik çalışmalarını hızlandırmıştı.

Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında şimdiye kadar:

6 milyon 393 bin 853 öğrenciye ,

, 60 bin 605 öğretmene ,

, 338 bin 590 veliye,

akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Zorbalığın Nedenleri ve Çözüm Odaklı Yaklaşımlar

Bakanlık ayrıca zorbalığa neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması için öğrencilerle;

Duygu düzenleme,

Çatışma çözme becerileri,

Öfke kontrolü,

İletişim,

Yaşam becerileri geliştirme,

Olumlu davranış kazandırma,

gibi alanlarda sistemli çalışmalar yürütüyor.

Uzmanlar, bu eğitimlerin hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmasına katkı sağlayacağını vurguluyor.