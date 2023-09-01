Şehrin katma değerini artıracak projeleri bir bir tamamlamayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli doğal güzelliklerinden Ali Kayası’nda hayata geçirilen Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde de sona geldi.

Bölgeye inşa edilen cam teras, restoran, yürüyüş yolu ve otoparkta son rötuşlar yapılırken, turizm tesisine ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda da zemin hazırlığı tamamlanan kısımlarda asfalt serimine başlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde bölgede yürütülen inşa, çevre düzenleme, asfalt ve peyzaj uygulamalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla şehrin yeni gözde turizm tesisi hizmete alınacak.

Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin; manzarası, yeme içme mekânları, otoparkı, sosyal donatıları ve ulaşımıyla sadece Kahramanmaraş’ın değil bölgenin en gözde cam terası olması hedefleniyor.

