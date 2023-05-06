Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligin bitmesine kısa bir süre kala takımı şampiyon yapmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Samandıra Tesisleri'ni sık sık ziyaret eden Koç, futbolcuları motive etmeye çalışıyor.

Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde son 5 haftaya giren sarı-lacivertlilerde tek hedef şampiyonluk hasretine son vermek.

Şampiyonluğa 2 kat prim

Ali Koç da futbolcularla yaptığı görüşmede şampiyon olunması halinde 2 kat prim vereceğinin müjdesini verdi.

8 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe'de futbolcuların da Koç'un bu sözü üzerine oldukça motive olduğu öğrenildi.