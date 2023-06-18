Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı oldukça gerilimli gerçekleşti. Oldukça gergin geçen toplantıda Ali Koç'un konuşması sırasında kongre üyeleri arasında tartışma yaşandı. Ayrıca Jorge Jesus sonrası Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni teknik adam tercihini duyururken, ayrıca gündeme damga vuran Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına da oldukça sert yanıt verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, futbol takımının yeni hocasının kim olacağından, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına, ayrıca olağanüstü genel kurulu açıklamalarına kadar birçok konuda gündem oluşturan ifadeler kullandı.



'YA ADAY OLUN YA DA ÇEKİLİN'

Ali Koç, Aziz Yıldırım için şu ifadeleri kullandı: "Başarısız olabiliriz ama bu kulübün her kuruşuna sahip çıkıyoruz. Dışarıda duracaksınız, bizi ortaya atacaksınız, dalga geçeceksiniz... 'Fenerbahçe benim' diyeceksiniz. Şuraya gelip iki laf etmeyeceksiniz. Yazıklar olsun! Artık ya aday olun ya da karşımızdan çekilin. Siz bizim, Fenerbahçe'nin 20 yılında canını vermiş başkanımızsınız. Bu böyle kalacak, ancak başkaları da bu makama talip olabilir."

Ali Koçun Türk hoca kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

'JORGE JESUS HERKES TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ'

"En büyük yatırımı dünyaca ünlü hocaya yaptık. 2019'da Portekiz'de bir kulüp başkanından hoca tavsiyesinde bulunmasını istedim. 'Acil başarı istiyorum' dedim. Acil başarı için Jorge Jesus ismini verdi, o zaman mümkün olmadı. Seneler sonra kısmetmiş geldi. Kimse sorgulamadı, herkes alkışladı. 'Ders alınmış, öğrenilmiş' denildi. Sahadaki futbolumuz alkışlandı. Jorge Jesus'u kimse sorgulamadı. Şimdi herkes gitmesi için mesajlar atıyor. 39 senede 20 şampiyonluk, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi kazanmış. Suudi Arabistan, Portekiz, Brezilya'da başarılı olmuş adam, herkes tarafından kabul gördü."

'HERKES ALKIŞLADI'

"Geldiği zaman Jesus'u kimse sorgulamadı, herkes alkışladı. Yönetimin yaptığı en iyi iş bu dedi. Artık ders alınmış, doğru işler yapılıyor dendi. Sahadaki futbolumuz, baskı, agresif, ofansif, bol gollü... İşte bu sene dendi. Jorge Jesus'u kimse sorgulamadı. Şimdi herkes gitsin diye mesajlar atıyor.

Ali Koçun Türk hoca kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına kimin geçeceği merak konusu olmuştu. Adana Demirspor'dan ayrılan Montella'nın gelmesi bekleniyordu ancak bugün gerçekleşen genel kurulda Başkan Ali Koç'un açıklamaları sonrası işler değişti! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal ve Aykut Kocaman ile Volkan Demirel, son durumu açıkladı.

"NEDEN OLMASIN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u dinlediğini ifade eden İsmail Kartal, henüz kendisiyle temasa geçilmediğini söyledi. Zamanın her şeyi göstereceğini söyleyen İsmail Kartal sözlerini şöyle bitirdi, ' Eşimle beraber başkanın konuşmalarını izliyorum. Benimle şu ana kadar temas gerçekleşmedi. Ama neden olmasın, zaman her şeyi gösterecek. Ben de konuşmayı ilgiyle izliyorum.'

'HABERİM YOK'

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından ve şampiyon teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ise Ali Koç'un açıklamalarının ardından 'Gelişmelerden haberim yok.' dedi.

"HAYIRLISI OLSUN"

Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, 'Siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda. hayırlısı olsun' diyerek Fenerbahçe Teknik direktörlüğü için açık kapı bıraktı.



TÜRK HOCA İSTEĞİNİN ARKASINDAKİ GERÇEK

2022/23 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yollar ayrıldı. Bu gelişme üzerine, yeni hoca adayları konusunda çalışmalar yürüten Sarı-Lacivertli ekipte başkan Ali Koç, camiayı bilen ve Süper Lig'de daha önce çalışmış bir teknik direktörle anlaşacağız açıklamasını yaptı. Bu söylemin ardından, başkanın neden bu kriterlerde bir hoca arayışında olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz sezon takımın başında olan Jorge Jesus'la çok iyi bir ilişkisi olduğu biliniyor. Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de, sezon sonuna doğru çeşitli kırılmalar oldu, ancak her şeye rağmen Sarı-Lacivertli ekip şampiyonluk puanını topladı. Bu noktada, Galatasaray'ın ortalamanın üzerinde bir performans göstermesiyle Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı.

BEKLENMEYEN HAMLE!

Ali Koç, Jorge Jesus ile arasının iyi olduğu bilinse de Portekizli hocanın özellikle ligin son haftalarına doğru, 'Fenerbahçe, zaten son yıllarda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'na bu kadar yakın olmamıştı. Son ana kadar mücadelemizi vereceğiz, sezonu kupayla kapatmak başarı olur.' sözlerinden dolayı, Fenerbahçe camiasını iyi bilen ve Süper Lig'de çalışmış bir hoca arayışına girdi. Ali Koç, Fenerbahçe tarihine hakim ve daha önce futbolculuk döneminde de Fenerbahçe ile şampiyonluklar kazanmış bir teknik direktörle anlaşarak kulüp geçmişini ve beklentileri iyi bilen bir hocayı takımın başına getirecek. Bu yüzden, Avrupa'da kendisini ispatlamış bir hocadan ziyade Fenerbahçe'nin hedeflerini ve taraftarın ne istediğini bilen bir teknik direktör arayışı var.