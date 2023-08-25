Sosyal medyadan ev hallerini paylaşan eski manken Ebru Şancı, zaman zaman futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün ev paylaşarak kocasıyla dalga geçiyor.

Paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Ebru Şancı, bu sefer eşinin paylaşımıyla şaşkına döndü.

"Aşkım kahvaltı hazırladı"

Ekmek ve kaşar peyniri paylaşan futbolcu "Aşkım kahvaltı hazırladım diye seslendi. Bununla karşılaştım. Ah ah anam olaydı böyle mi olurdu. Anam anam canım anam" yazdı.

"Beceriksiz kadınlar da koca buluyor"

Ebru Şancı da kocasının paylaşımını paylaşarak "Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor pes" yazarak eşini ti'ye aldı.