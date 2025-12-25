Gram Altın Güne Düşüşle Başladı

Dün ons altındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,3 düşüşle 6.171 liradan tamamladı. Yeni güne de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 6.164 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Kaç Lira?

Altın piyasasında diğer türlerde de güncel rakamlar şöyle:

Çeyrek altın: 10.261 TL

Cumhuriyet altını: 40.888 TL

Ons Altında Kar Satışları Etkili Oldu

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin gevşeme beklentileri, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve artan jeopolitik riskler, ons altını 4.526 dolarla tarihi zirveye taşıdı.

Ancak bu seviyeden gelen kar satışları, ons fiyatının 4.479 dolara kadar geri çekilmesine neden oldu.

Gözler Fed ve Yeni Başkan Atamasında

Analistler, önümüzdeki dönemde piyasalarda belirleyici başlıklardan birinin, Donald Trump’ın Fed başkanlığı için yapacağı yeni atama olacağını belirtiyor. Aday isimler üzerindeki değerlendirmelerin, altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceği ifade ediliyor.

Faiz beklentilerine son derece duyarlı olan ons altının, Fed’e yönelik her açıklamadan etkilenmeye devam etmesi bekleniyor.