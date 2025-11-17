Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 549 liradan tamamladı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 535 lira seviyesinde bulunuyor.

Serbest piyasada gram altın saat 10:00 itibarıyla alış 5.535,22 TL, satış 5.535,98 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 8.856,35 TL’den alınırken, 9.051,33 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 36.094,61 TL’den işlem görüyor.

Uzmanlar, Fed’in bu yıl içerisinde faiz indirimine gitme ihtimalinin zayıfladığını değerlendirirken, altın fiyatlarında dalgalı seyrin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.