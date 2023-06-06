Kuyumculuk Sektörünün Üretim Üslerinden Birisi Olan Kahramanmaraş'ta 2021 Yılında Açılan Ve Pek Çok Esnafımızın Atölyesinin Yer Aldığı Altınşehir Yaşanan Asrın Felaketinde Binanın Dışında Herhangi Bir Olumsuzluk Göze Çarpmazken İçeride Bazı Noktalarda Hasarların Oluştuğu Gözlemleniyor.

Altınşehir Depremi Ciddi Bir Hasar Almadan Atlatırken Esnafların Yeniden Çalışmalarına Devam Edebilmeleri İçin Projelendirme ve Prosedür İşlemlerinin Ardından Güçlendirme Çalışmalarına Başlanacak.

KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI HACI MUSTAFA ÖZ Asrın Felaketinin Yaşandığı O Geceyi Anlatarak Altınşehirdeki Son Durumu Aksu Haber’e Özel Paylaştı

