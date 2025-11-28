Okul öncesi öğrencilerinin babaları sahada kıyasıya mücadele ederken, minik öğrenciler tribünde coşkuyla tezahürat ederek babalarına destek verdi.

Sınıflar arası düzenlenen futbol karşılaşması, hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlara sahne oldu. Sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinlikte aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Okul Müdürü Sezer Kıraç’ da sahaya çıkarak velilerle birlikte ter döktü. Kıraç, bu tür etkinliklerin aile kavramının önemine dikkat çektiğini belirterek, “Amacımız, çocuklarımızın gelişim sürecine ailelerin daha aktif şekilde katılmasını sağlamak ve eğitimi bir bütün hâline getirmektir” dedi.

Etkinlik, hem aile içi bağları güçlendirmesi hem de çocukların sosyal-duygusal gelişimine katkı sunması bakımından büyük takdir topladı.