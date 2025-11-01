Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Gökgedik Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan ormanlık arazide ağaç kesim işinde çalışan Miraç Sağlam (17), dün (31.10.2025) öğleden sonra kayboldu.

Kayıp Başvurusu Yapılmıştı

İş arkadaşları K. S. (22) ve O. K. (48), 31.10.2025 günü saat 16.00 sıralarında kesim işlemlerini sonlandırdıkları esnada, Miraç Sağlam'ın farklı bir noktadan toplanma yerine geleceğini söyleyerek yanlarından ayrıldığını beyan etti. Gencin belirlenen noktaya gelmemesi üzerine yaptıkları aramalarda da sonuç alamayan K. S. ve O. K., bugün (01.11.2025) durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgede AFAD, Jandarma ve belediye ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı.

Cesedi Uçurumun Dibinde Bulundu

Arama çalışmalarının sonucunda üzücü bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Miraç Sağlam'ın cansız bedeni, Gökgedik Mahallesi Mümüneli civarında, tel altı kesim yaparken uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gencin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.