Konferansta, çözüm süreci tartışmalarının tarihsel ve toplumsal boyutları ele alınırken, Türkiye'nin milli bütünlüğü, devlet politikaları ve milliyetçi düşüncenin bu süreçteki konumu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Programa, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Bayram, geçmiş süreçlere atıfta bulunarak, milli reflekslerin ve toplumsal hassasiyetlerin önemine dikkat çekti.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda, soru-cevap bölümünde güncel gelişmeler ve milli politikalar üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.