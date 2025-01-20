Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım altyapısını modernize etme hedefiyle yatırımlarına devam ederken, Onikişubat ve Andırın ilçelerini birbirine bağlayan Karasu Grup Yolu’nda kapsamlı iyileştirme çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen’den oluşan heyet, Karasu Grup Yolu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek proje detayları hakkında bilgi aldı.

24 Kilometrelik Güzergâhta Hummalı Çalışma

Andırın ve Onikişubat arasında alternatif güzergâh oluşturan 24 kilometrelik Karasu Grup Yolu’nda genişletme ve asfalt öncesi zemin hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Onikişubat ilçesine bağlı Çevrepınar, Sarımollalı, Avgasır ve Ayşepınarı mahalleleri ile Andırın ilçesine bağlı Gökgedik, Tatarlı ve Emirler mahallelerinin ulaşım olanaklarında belirgin bir iyileşme sağlanacak. Proje kapsamında, yol güvenliği artırılıp sürücülere daha konforlu bir seyahat deneyimi sunulacak.

Zamandan ve Yakıttan Tasarruf

Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Onikişubat ve Andırın arasındaki ulaşım mesafesi 20 kilometre kısalacak. Bu kısaltma sayesinde, bölge sakinleri zamandan önemli ölçüde tasarruf ederken, yakıt tüketimi de azalacak. Yenilenen yol ayrıca, bölgesel ticaret ve lojistik faaliyetlerine de olumlu katkılar sunacak.

“Uzun Süredir Arzuladığımız Çalışma Hayata Geçiyor”

Karasu Grup Yolu’nda gerçekleştirilen çalışmaların Onikişubat ve Andırın için çok büyük önem arz ettiğini belirten 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Burası bizim yıllardır arzuladığımız bir çalışmaydı. Andırın ve Onikişubat ilçelerimiz arasındaki ulaşımı kısaltacak bir çalışma. 24 kilometrelik hatta çalışmalar hızla devam ediyor. 15 kilometrelik kısımda çalışmalar tamamlanmak üzere. Bu çalışmalar tamamlandığında Onikişubat’a bağlı Çevrepınar, Sarımollalı, Avgasır ve Ayşepınarı mahalleleri ile Andırın’a bağlı Gökgedik, Tatarlı ve Emirler mahalleleri ulaşım yönünden önemli bir standarda kavuşmuş olacak. Bu çalışmalarda emeği geçen milletvekilimiz Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür diyorum” ifadelerini kullandı.

“Andırın’ın Yüzü Tamamen Kahramanmaraş’a Dönecek”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Bir yandan depremin yaralarını sararken bir yandan de şehrimizin sorunlarını bir bir çözüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Andırın ve Onikişubat’ı birbirine bağlayan Karasu Grup Yolu’ydu. Bugün burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Büyükşehir Belediyemiz burada genişletme ve asfalt öncesi hazırlıklarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Yolumuzun asfaltını da Karayolları Genel Müdürlüğü yapacak. Bu yatırımla Andırın’ın yüzü tamamen Kahramanmaraş’a dönmüş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Andırın ve Onikişubat Arasında Önemli Bir Aks Olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “En önemli ve en öncelikli yatırımlarımızdan bir tanesi de yol projeleri. Daha ulaşılabilir bir Kahramanmaraş için yol yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bugün de çalışma gerçekleştirdiğimiz önemli güzergâhlardan biri olan Karasu Grup Yolu’ndayız. Ekiplerimiz çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah asfaltlama konusunda da Karayolları bizlere destek olacak. Çalışmalar tamamlandığında burası Andırın ve Onikişubat arasında önemli bir aks olacak” diye konuştu.

“Andırın’ın Şehir Merkezine Ulaşımı Kısalacak”

AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, “Burası Onikişubat ve Andırın arasında ulaşımı önemli ölçüde kısaltan alternatif bir güzergâh oluyor. Bu yolun açılmasıyla Andırın’ın şehir merkezimize ulaşımı çok daha kısalacak. Bu yolun yapımında emeği geçen milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Çalışmaların şehrimize ve hemşehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Muhtarlar Çalışmalardan Memnun

Andırın Tatarlı Mahalle Muhtarı Çetin Temiz, “İlçemizi şehir merkezine yaklaştıracak bu yol çalışmalarından dolayı milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gökgedik Mahalle Muhtarı Zekeriya Bucak da, “İlçemiz ve şehir merkezi arasındaki ulaşımı 20 kilometre kısaltacak olan bu çalışma bizler için çok önemli. Emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.