Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1300 ila 2000 rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

İlçenin yüksek rakımlı dağlarından pekmez yapımı için yaz aylarında olgunlaşmadan toplanan kozalaklar, kadınlar tarafından imece usulüyle kırılıyor.

Temizlik işlemlerinin ardından 2 gün bakır kazanlarda geleneksel yöntemlerle kaynatılarak pekmez haline getirilen andız kozalakları, bölge halkının geçim kaynağı oluyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, ilçenin coğrafi tescilli lezzeti Andız pekmezinin zor ve meşakkatli işlemlerin ardından mükemmel bir lezzete dönüştüğünü ifade etti.