Yakınları Haber Alamayınca Ortaya Çıktı

Olay, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Matematik öğretmeni Aydın Ertürk ile zihinsel engelli kızı Deren Ertürk’ten haber alamayan yakınları durumu site yönetimine bildirdi.

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, baba ve kızını hareketsiz halde buldu.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk Tespit Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde, ölümün doğal gaz sızıntısına bağlı karbonmonoksit gazından kaynaklandığı değerlendirildi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler Defnedildi

Etimesgut Özkan Erdek Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yaptığı öğrenilen öğretmen Aydın Ertürk ile kızı, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Komşudan Dikkat Çeken Açıklama

Apartman yöneticisi Tuncer Balcanlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İçeri girdiğimizde mutfakta Aydın Bey ve kızının cesetleriyle karşılaştık. Görüştüğümüz kişiler bizlere herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını söyledi. Bizlerle iletişimi de iyiydi." ifadelerini kullandı.

Soruşturma Sürüyor

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.