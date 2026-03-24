Başkan Görgel, şehir merkezi ve 9 ilçede düzenlenen iftar programlarında toplam 180 bin vatandaşı ağırladıklarını belirterek, “Ramazan’ın manevi iklimini hemşehrilerimizle birlikte yaşadık” dedi.

100 milyon TL’lik sosyal destek

Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli destekler sunduklarını ifade eden Görgel, Dermankart ve Emekli Pazar desteği kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere toplam 100 milyon TL’lik katkı sağlandığını kaydetti. Kahramanmaraş’tan uzanan yardımların yalnızca şehirle sınırlı kalmadığını belirten Görgel, desteklerin Suriye’nin İdlib bölgesine kadar ulaştırıldığını söyledi.

Ramazan Sokağı yoğun ilgi gördü

Ramazan ayına özel olarak ilk kez hayata geçirilen Ramazan Sokağı’nın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü dile getiren Görgel, etkinlikler kapsamında sohbet programları, dinletiler ve çocuklara yönelik geleneksel aktivitelerin düzenlendiğini ifade etti.

İlçelerde toplu açılışlar gerçekleştirildi

Altyapı ve üstyapı yatırımlarına da değinen Başkan Görgel, Andırın, Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde atıksu arıtma tesisleri, yol ve çevre düzenlemeleri ile sosyal tesislerin toplu açılışlarının yapıldığını açıkladı.

Başkan Görgel, açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı vererek, tüm vatandaşların daha nice Ramazan ve bayramlara sağlık, huzur ve kardeşlik içinde ulaşmasını temenni etti.