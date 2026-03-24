Akaryakıt sektöründe yaşanan dalgalanmalar gündemdeki yerini korurken, Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada sektördeki son durumu değerlendirdi.

Ortadoğu’da devam eden gerilimin petrol fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Koç, İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan gelişmelerin piyasalarda dalgalanmaya yol açtığını ifade etti. Bölgedeki gelişmelerin Brent petrol fiyatlarını yükselttiğini vurgulayan Koç, bunun akaryakıt fiyatlarına da yansıdığını söyledi.

Fiyat artışlarının devletin aldığı önlemlerle sınırlı tutulduğunu dile getiren Koç, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak zaman zaman fiyatlarda düşüş de yaşanabildiğini belirtti.

Türkiye’de akaryakıt arzında herhangi bir sıkıntı bulunmadığının altını çizen Koç, vatandaşların yakıta erişiminde problem yaşamadığını ifade ederek kamuoyunda yer alan spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.