Ramazan Bayramı’nın coşkusu tüm yurtta yaşanırken, Kahramanmaraş’ın Hartlap Köyü’nde yıllardır süregelen bir gelenek bu yıl da devam etti.

Bayram namazının ardından bir araya gelen köylüler, bayramlaşarak birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Evlerinden getirdikleri yiyecekleri paylaşan köy halkı, içli köfte, geleneksel tatlılar ve Maraş çöreğiyle kurulan sofralarda buluştu.

Dayanışma ve paylaşımın ön planda olduğu bu gelenek, nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.