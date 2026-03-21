Antalya'nın Finike ilçesinde bayram şenliği etkinliği yapıldı.

Turunçova Mahallesi'nde Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) ve mahalle muhtarı Ömer Fırtına öncülüğünde bu yıl ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte gelenek ve görenekler yaşatıldı.

UMESKO Başkanı Sebile Gürkan, AA muhabirine, amaçlarının özellikle çocukların hayatlarında bir anı olacak, gelecekte anlatabilecekleri güzel bir bayram coşkusu yaşatmak olduğunu söyledi.

Gürkan, etkinliğin gerçekleştirilmesinde Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve mahalle muhtarı Ömer Fırtına'nın destek verdiğini kaydetti.

Şenlikte çocuklar için sihirbaz gösterisi, yüz boyama, çeşitli oyunlar, Dj performansı, müzik dinletisi etkinlikleri gerçekleştirildiğini belirten Gürkan,'Etkinliğimize yaklaşık 500 çocuk ve aileleri katıldı. Bayramın ruhuna yakışır, çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Etkinlikte çocuklara bayram şekeri, harçlık ve pamuk şekeri dağıtıldığına işaret eden Gürkan, katkı sağlayan hayırseverlere de teşekkür etti.